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      Наша перемога буде чесною, – Юлія Тимошенко

      220 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Команда "Батьківщини" жодного разу за всю історію участі у виборах не використовувала брудних технологій. І перемога її лідера на цьогорічних президентських перегонах також буде чесною.

      Про це заявила Юлія Тимошенко на прес-конференції у Києві, йдеться на сайті партії.

      "Наша команда, і про це знають люди по всій країні, ніколи не підкуповувала виборців і ніколи цим займатися не буде. Гідність та честь нашої команди не дозволять використовувати ті брудні технології та інструменти, якими сьогодні хоче купити вибори чинний президент", – наголосила вона.

      Голова партії висловила впевненість в тому, що і на прийдешніх президентських перегонах люди проголосують за кандидата від "Батьківщини" "відкрито і абсолютно ідеологічно та вмотивовано".

      Політик закликала "не клеїти брудні провокації вищого керівництва СБУ і Генпрокуратури до чесного імені партії і до членів команди".

      "Зараз ми будемо дивитися безкінечний серіал провокацій СБУ, Генеральної прокуратури, які, на жаль, стали департаментами корпорації "Рошен", проти реальних кандидатів у президенти, які мають шанси перемогти Петра Порошенка", – зауважила Юлія Тимошенко.

      Кандидат у Президенти наголосила, що подібними провокаціями і спецопераціями влада намагається принизити кандидатів від демократичного проєвропейського табору.

      "Ми будемо з цим боротися. Я прошу українське суспільство бути мудрим і розуміти, що, на жаль, після Революції Гідності СБУ і Генеральну прокуратуру перетворили в орган політичних репресій і політичного тиску", – підсумувала лідер "Батьківщини".

      blog_ava
      Ющенко розповів, за якого кандидата у президенти проголосує на виборах
      сьогодні
      10802
      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина СБУ
      Джерело: 24 Канал
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