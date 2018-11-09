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      Наша водка покоряет мировые рынки

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      Водка
      Водка

      Отечественные бренды продолжают наращивать производство и экспорт алкоголя.

      Так, водочный бренд "Хортица", который находится в тройке самых быстрорастущих водок мира, показал стремительный рост на рынках США, Канады, Армении, Грузии, Казахстана и Республики Корея, пишет издание "Комментарии". Как сообщают представители бренда, по итогам трех кварталов текущего года объем продаж "Хортица" увеличился на рекордные 60%.

      Рост популярности нашей водки в экспортных странах производитель объясняет стабильно высоким качеством и особенно мягким вкусом "Хортица", которого удалось достичь благодаря использованию уникального сырья – спирта нового поколения "Пшеничная слеза".

      Теги: Новости Украины Алкоголь Награды
      Источник: 24 Канал
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