Наша водка покоряет мировые рынки

Отечественные бренды продолжают наращивать производство и экспорт алкоголя.

Так, водочный бренд "Хортица", который находится в тройке самых быстрорастущих водок мира, показал стремительный рост на рынках США, Канады, Армении, Грузии, Казахстана и Республики Корея, пишет издание "Комментарии". Как сообщают представители бренда, по итогам трех кварталов текущего года объем продаж "Хортица" увеличился на рекордные 60%.

Рост популярности нашей водки в экспортных странах производитель объясняет стабильно высоким качеством и особенно мягким вкусом "Хортица", которого удалось достичь благодаря использованию уникального сырья – спирта нового поколения "Пшеничная слеза".