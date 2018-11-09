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      Наша горілка підкорює світові ринки

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      Вітчизняні бренди продовжують нарощувати виробництво і експорт алкоголю.

      Так, горілчаний бренд "Хортиця", який знаходиться в трійці найбільш швидкозростаючих горілок світу, показав стрімке зростання на ринках США, Канади, Вірменії, Грузії, Казахстану і Республіки Корея, пише видання "Коментарі". Як повідомляють представники бренду, за підсумками трьох кварталів поточного року обсяг продажів "Хортиця" збільшився на рекордні 60%.

      Зростання популярності нашої горілки в експортних країнах виробник пояснює стабільно високою якістю і особливо м'яким смаком "Хортиця", якого вдалося досягти завдяки використанню унікальної сировини – спирту нового покоління "Пшенична сльоза".

      Теги: Новини України Алкоголь Нагороди
      Джерело: 24 Канал
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