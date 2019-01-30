Наша задача – гарантировать каждому украинцу доступную и качественную медицину, – Юлия Тимошенко

После победы на президентских выборах новая власть построит действенную систему охраны здоровья и внедрит в стране медицинское страхование.

Это Юлия Тимошенко подчеркнула на Черниговщине после публичного отчета депутатов областного совета от "Батькивщины", говорится на сайте партии.

Она рассказала, что во время поездок по регионам Украины постоянно общается с людьми. Один из главных вопросов, который волнует украинцев, – это состояние медицины. Ведь, как отметила Юлия Тимошенко, так называемая медреформа действующей власти сделала медицинские услуги недоступными для людей. Не устраивает нынешняя политика и врачей, добавила политик.

В Украине нужно применять европейскую модель медицины, а это – страховая медицина. Альтернативы не существует. Большую часть средств платит работодатель, немножко – человек. Государство страхует пенсионеров, детей до 18 лет, безработных и нетрудоспособных, как это делается в цивилизованных странах,

– отметила кандидат в президенты Украины.

Юлия Тимошенко отметила, что действующая власть не имела политической воли это делать, ведь соответствующий закон о медстраховании разработан и полтора года ждет принятия.

Вследствие непрофессиональных действий власти врачи первичного звена перегружены, люди не могут вовремя попасть к терапевту на прием, на финансирование врачей вторичного звена не хватает государственных средств, а оплату услуг узкопрофессиональных врачей действующая власть планирует возложить на плечи пациентов, возмутилась глава партии.

"Мы немедленно примем этот закон о медицинском страховании. Мы сможем поставить на ноги и систему здравоохранения, и людей, нуждающихся в медицинской помощи. Новая власть сделает это быстро и эффективно!"– подытожила Юлия Тимошенко.