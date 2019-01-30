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      Наше завдання – гарантувати кожному українцю доступну та якісну медицину, – Юлія Тимошенко

      44 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Після перемоги на президентських виборах нова влада побудує дієву систему охорони здоров’я та впровадить в країні медичне страхування.

      Про це Юлія Тимошенко наголосила на Чернігівщині після публічного звіту депутатів обласної ради від "Батьківщини", йдеться на сайті партії.

      Вона розповіла, що під час поїздок по регіонах України постійно спілкується з людьми. Одне з головних питань, яке турбує українців, – це стан медицини. Адже, як зазначила Юлія Тимошенко, так звана медреформа чинної влади зробила медичні послуги недоступними для людей. Не влаштовує нинішня політика і лікарів, додала політик.

      В Україні потрібно застосовувати європейську модель медицини, а це – страхова медицина. Альтернативи не існує. Більшу частину коштів платить роботодавець, трошки – людина. Держава страхує пенсіонерів, дітей до 18 років, безробітних і непрацездатних, як це робиться в цивілізованих країнах,
      – наголосила кандидат у президенти України.

      Юлія Тимошенко зауважила, що чинна влада не мала політичної волі це робити, адже відповідний закон про медстрахування розроблений і півтора року чекає на ухвалення.

      Унаслідок непрофесійних дій влади лікарі первинної ланки перевантажені, люди не можуть вчасно потрапити до терапевта на прийом, на фінансування лікарів вторинної ланки не вистачає державних коштів, а оплату послуг вузькопрофесійних лікарів чинна влада планує покласти на плечі пацієнтів, обурилася голова партії.

      "Ми негайно ухвалимо цей закон про медичне страхування. Ми зможемо поставити на ноги і систему охорони здоров’я, і людей, які потребують медичної допомоги. Нова влада зробить це швидко та ефективно!" – підсумувала Юлія Тимошенко.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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