На пресс-конференции глава государства сообщил, что есть список входящих в этот совет чиновников. Об этом сообщает 24 канал.

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Подробнее о плане восстановления

Зеленский сказал, что также в нацсовет будут входить представители Офиса Президента, и этот список будет пополняться.

О таких планах восстановления он рассказал в деталях Европейскому Союзу. Руководство ЕС поддержало. Также начались двусторонние разговоры о поддержке в восстановлении с лидерами других стран: Великобритании, Швеции, Испании и другими.

К примеру, Великобритания и Швеция уже подтвердили нам поддержку такой программы. Одного бюджета Украины нам будет недостаточно, чтобы восстановить тот или иной город нашего государства. Я очень хочу, чтобы восстанавливали наши партнеры. Здесь вопрос не только в финансах, вопрос в патронате того или иного города после войны,

– сказал Зеленский.

По его словам, патронат – это кроме финансов еще и специалисты. К примеру, нам нужны финансисты, архитекторы, художники и другие.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов к патронату Киевщины. Со Швецией договорились о патронате над Николаевом.

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