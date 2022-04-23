На пресконференції глава держави повідомив, що є список урядовців, які входять до цієї ради. Про це повідомляє 24 канал.

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Детальніше про план відбудови

Зеленський сказав, що також до нацради будуть входити представники Офісу Президента і цей список буде поповнюватися.

Про такі плани відбудови він розповів у деталях Європейському Союзу. Керівництво ЄС підтримало. Також почали двосторонні розмови щодо підтримки у відбудові з лідерами інших країн: Велика Британія, Швеція, Іспанія та інші.

Наприклад, Велика Британія і Швеція вже підтвердили нам підтримку такої програми. Одного бюджету України нам буде недостатньо, щоб відновити те чи інше місто нашої держави. Я дуже хочу, щоб відновлювали наші партнери. Тут питання не тільки в фінансах, питання в патронаті того чи іншого міста після війни,

– сказав Зеленський.

За його словами, патронат – це, окрім фінансів, ще й фахівці. Наприклад, нам потрібні фінансисти, архітектори, митці та інші.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він готовий до патронату Київщини. Зі Швецією домовились про патронат над Миколаєвом.

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