Нашему поколению выпал исторический шанс построить сильную Украину, –резолюция съезда Самопомочи

Сегодня в Киеве состоялся съезд "Объединения" Самопомочи", в котором приняли участие около 750 делегатов из всех регионов Украины.

Об этом говорится в резолюции партии.

Во время съезда обсудили вопросы государственной безопасности и обороны, антикоррупционной политики, экономических и социальных свобод, энергетической безопасности, образования, культуры, здравоохранения, земельной реформы, ЖКХ, развития сильных общин и цифровой стратегии развития Украины и утвердили стратегические направления деятельности партии для развития Украины.

Также поручили региональным ячейкам "Объединения" Самопоммич" провести глубокое и профессиональное обсуждение стратегических направлений реформирования страны в профессиональных средах и подать собственные выводы и предложения центральным органам партии.

Напомним, в ходе съезда лидер "Объединения" Самопоммич" Андрей Садовый объявил, что партия будет участвовать в президентских и парламентских выборах. Главным вызовом политической силы он назвал вывод беднейшей страны Европы из глубокого упадка и деградации:

"Цель"Самопомочи"– успешное и справедливое государство. Мы должны вернуть украденную страну людям!", – отметил Андрей Садовый.