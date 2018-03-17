Нашому поколінню випав історичний шанс збудувати сильну Україну, – резолюція з’їзду Самопомочі

Сьогодні в Києві відбувся з’їзд "Об’єднання "Самопоміч", в якому взяли участь близько 750 делегатів із всіх регіонів України.

Про це йдеться у резолюції партії.

Під час з’їзду обговорили питання державної безпеки і оборони, антикорупційної політики, економічних та соціальних свобод, енергетичної безпеки, освіти, культури, охорони здоров’я, земельної реформи, ЖКГ, розбудови сильних громад та цифрової стратегії розвитку України та затвердили стратегічні напрямки діяльності партії для розвитку України.

Також доручили регіональним осередкам "Об’єднання "Самопоміч" провести глибоке та фахове обговорення стратегічних напрямків реформування країни у фахових середовищах та подати власні висновки та пропозиції центральним органам партії.

Нагадаємо, у ході з’їзду лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив, що партія братиме участь у президентських та парламентських виборах. Головним викликом політичної сили він назвав виведення найбіднішої країни Європи з глибокого занепаду та деградації:



"Мета "Самопомочі" – успішна і справедлива держава. Ми маємо повернути вкрадену країну людям!", – наголосив Андрій Садовий.