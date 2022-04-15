Пункт "Вильча" расположен на границе с Беларусью. Здесь русские захватчики уничтожали и жгли все, что видели.

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Орки – как нашествие саранчи, – Дейнеко

Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и с*али

– лаконично, но точно прокомментировал ситуацию председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Мебель в пункте пропуска вся разбита, окна разбиты. Русские вырывали сантехнику, уничтожили технику. Часть помещений просто сожгли. Военные государства-агрессора даже стреляли по знаку "Украина" при въезде на ПП.