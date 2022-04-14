Пункт "Вільча" розташований на кордоні з Білоруссю. Тут російські загарбники нищили та палили все, що бачили.

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Орки – наче нашестя сарани, – Дейнеко

Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с*али,

– лаконічно, але влучно прокоментував ситуацію голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Меблі у пункті пропуску всі потрощені, а вікна розбиті. Росіяни повиривали сантехніку, понищили техніку. Частину приміщень просто спалили. Військові держави-агресора навіть стріляли по знаку "Україна" при в'їзді на ПП.

Дивіться відео розгрому, який влаштували росіяни / Відео ДПСУ: