За почти 1,5 года полномасштабного вторжения России погибли сотни украинских детей, отмечает 24 Канал. Еще тысячи несовершеннолетних украинцев стали сиротами.

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В таких трагических реалиях для Украины вопрос защиты детей сейчас является очень важным. Именно поэтому в июле 2022 года "Датагруп и Volia" инициировала проект "Наши дети", в рамках которого компания вместе с партнерами взяла на обеспечение 92 ребенка, оставшихся без опеки из-за этой страшной войны.

Этим детям до совершеннолетия будут перечисляться по 10 тысяч гривен ежемесячно. "Датагруп и Volia" вместе с партнерами уже направили на нужды подопечных почти 10 миллионов гривен.

Проект "Наши дети" от "Датагруп и Volia" и БФ "Я – Будущее Украины": смотрите видео

А 1 июня благотворительный фонд "Я – Будущее Украины", который реализует проект, собрал этих детей на торжественный праздник.

Благотворительный проект "Наши дети" очень важен. Это проект особой поддержки. Речь идет не только о финансах, в частности, о ежемесячной стипендии в 10 тысяч гривен каждому ребенку, потерявшему родителей из-за войны. Прежде всего, это персональная опека и любовь, помощь в развитии ребенка, обучении, поддержке его талантов, улучшении жилья – то есть все то, что сделали бы для своего ребенка родители,

– подчеркнула Марта Левченко, руководитель БФ "Я – Будущее Украины".

По словам Левченко, опекуны детей, потерявших родителей из-за российской агрессии, в общей сложности уже получили почти 10 миллионов гривен. Руководитель БФ "Я – Будущее Украины" добавила, что сейчас крайне важно быть рядом с детьми-сиротами и поддерживать их всеми возможными способами.

Дети – это наше будущее. Именно они будут восстанавливать нашу страну после победы. Но для этого им нужно помочь вырасти. Именно поэтому мы создали проект "Наши дети", который заботится о детях, потерявших родителей из-за войны,

– рассказала Мария Горобец, руководитель отдела по связям с общественностью "Датагруп и Volia".

В компании выражают надежду, что другие бизнесы присоединятся к инициативе, которая крайне важна для нашей страны.

Мы призываем ответственный бизнес присоединиться к этому проекту, чтобы помочь как можно большему числу детей. Мы поддерживаем 92 детей, но можем увеличить это количество, если другие компании будут приобщаться и помогать. Друзья, присоединяйтесь, ведь добро умножает добро. Вместе победим!

– призвала Мария Горобец, руководитель отдела по связям с общественностью "Датагруп и Volia".

Больше узнать об инициативе и внести свой вклад для поддержки детей, оставшихся без родительской опеки из-за войны, можно на сайте проекта "Наши дети".