Уже почти 100 дней украинская армия и народ героически защищают свое государство от российских оккупантов. Первоначальные планы врага провалились, и оккупантам нужно наконец-то осознать, что так произойдет со всеми их намерениями, а их будет ждать только крах.

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Украинцы не сдадутся

Российские оккупанты совершают много ужасных преступлений против свободного украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам на 98-й день войны заверил – наше государство будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы каждый, кто убивал, пытал или депортировал украинцев, ответил за свои действия и получил наказание.

Неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит Россию. Но прежде должны научить ее на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов,

– подчеркнул Зеленский.

Также глава государства сообщил, что подписал новые указы о награждении наших храбрых воинов: государственные награды получат 380 отважных бойцов. С начала полномасштабной войны ордена и другие награды получили уже 17 086 защитников и защитниц Украины.

Новости с фронта: коротко о главном

Белорусская армия, на которую так сильно рассчитывали российские оккупанты, отказалась воевать против Украины и рисковать жизнями солдат ради больных амбиций рашистов. В марте из Кремля было приказание готовиться, но белорусские военные массово отказались воевать на стороне России.

Россиянам удалось прорваться в Северодонецк, ожесточенные уличные бои за город продолжаются. Наши герои дают врагу отпор, город не оцеплен. Взять соседний Лисичанск врагу будет еще сложнее – город расположен на высоте и готов обороняться от нашествия рашистов.