Вже майже 100 днів українські армія та народ героїчно боронять свою державу від російських окупантів. Початкові плани ворога провалилися, і окупантам потрібно нарешті усвідомити, що так станеться з усіма їхніми намірами, а їх чекатиме лише крах.

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Українці не здадуться, а покарання буде невідворотним

Російські окупанти скоюють багато жахливих злочинів проти вільного українського народу. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців на 98-й день війни запевнив – наша держава буде робити усе можливе та неможливе для того, щоб кожен, хто вбивав, катував чи депортував українців, відповів за свої дії та отримав покарання.

Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить Росію. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів,

– підкреслив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що підписав нові укази про нагородження наших хоробрих воїнів: державні відзнаки отримають 380 відважних бійців. З початку повномасштабної війни ордени та інші нагороди отримали вже 17 086 захисників та захисниць України.

Новини з фронту: коротко про головне

Білоруська армія, на яку так сильно розраховували російські окупанти, відмовилася воювати проти України та ризикувати життями солдатів заради хворих амбіцій рашистів. У березні з Кремля був наказ готуватися, але білоруські військові масово відмовилися воювати на боці Росії.

Росіянам вдалося прорватися у Сєвєродонецьк, запеклі вуличні бої за місто тривають. Наші герої дають ворогу відсіч, місто не оточене. Взяти сусідній Лисичанськ ворогу буде ще складніше – місто розташоване на висоті та готове оборонятися від навали рашистів.

Дивіться відео до теми – звернення Володимира Зеленського до українців: він присвятив його дітям, яких вбили російські окупанти