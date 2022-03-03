Советник главы Офиса Президента Арестович заявил, что это – серьезный успех ВСУ. На отдельных участках украинские герои перешли в контрнаступление.
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Наши войска освободили город Макаров, сейчас там укрепляются и гоняют врага по кустам,
– заявил Арестович.
Он также добавил, что надо верить в ВСУ, ведь они делают настоящие военные чудеса.
Арестович об освобождении города Макаров: смотрите видео
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