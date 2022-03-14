Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк примерно в 10:30 сообщил, что через несколько минут стартует четвертый раунд украинско-российских переговоров.

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Стартуют очередные переговоры Украины и России

Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что разговор с представителями государства-агрессора будет тяжелым. Ведь Россия, хотя и осознает всю нелепость своих агрессивных действий, остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины – правильный выбор стратегии.

Советник главы ОП подчеркнул, что свои позиции по переговорам украинская сторона не меняет.

Напомним, Подоляк 13 марта сообщил, что переговоры с государством-агрессором идут нон-стоп, в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Он анонсировал на 14 марта переговорную сессию для обсуждения предварительных итогов.

Подоляк о начале украинско-российских переговоров: смотрите видео