Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он подчеркнул, что в эти дни Одесса находится в особой зоне риска и могут чаще случаться атаки россиян.

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Это же касается и других регионов Украины. Прогнозировали, что возможно эти удары будут наноситься с территории временно оккупированного полуострова Крым или с акватории Черного моря. Также враг уже привлекает и стратегическую авиацию.

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"В Одессе вчера ночью раздался сигнал воздушной тревоги. Неплохо сработали наши силы противовоздушной обороны. А уже с утра прилетели 4 ракеты именно из временно оккупированного Крыма в Одесскую область", – подчеркнул Братчук.

Он отметил, что на данный момент всю другую информацию, где прилетело, еще уточняют. Однако он смог рассказать, что утром также неплохо сработали наши защитники и несколько ракет сбили.

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В Одесской области в день, 8 мая, произошло несколько ракетных атак. Россияне преимущественно привлекали к этому авиацию.

Так, по состоянию на вечер того дня российские оккупанты выпустили по Одесской области 9 ракет.

Украинские защитники хорошо сработать – им удалось уничтожить 6 из них силами противовоздушной обороны.

Однако вражеские ракеты попали ракетами по области, в частности в Арцизской общине. Россияне повредили электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха в городе Одесса. После этого в городе исчезли свет и водоснабжение. Также после взрыва перестал работать один из операторов мобильной связи.

Кроме этого, в результате атаки врага 7 мая пострадали 252 квартиры. У многих выбило окна, поэтому коммунальщики затягивают оконные проемы пленкой и уже потратили 1800 квадратных метров пленки.

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