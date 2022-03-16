Ликвидированные бойцы входили в центр специального назначения "Витязь" при дивизии имени Дзержинского. Об их гибели начали писать блогеры и знакомые военных.
Интересно В британской разведке объяснили причины неудач оккупантов в Украине
В сети распространили траурное фото с портретами 7 погибших.
Среди них:
- Алексей Блинко – выпускник Новосибирского университета войск;
- Михаил Биляков – уроженец Никольска в Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Он погиб еще 27 февраля;
- спецназовец Максим Пустозвонов – выходец из Самарской области и бывший футболист молодежного состава "Крылев Советов".
Заметим, ЦСП "Витязь" занимается "борьбой с бандформированием и охраной важных персон".
На тему смотрите видео о том, что оккупанты продолжают стягивать технику: