Ліквідовані бійці входили до центру спеціального призначення "Витязь" при дивізії імені Дзержинського. Про їхню загибель почали писати блогери та знайомі військових.

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У мережі поширили траурне фото з портретами 7 загиблих.

Серед них є:

  • Олексій Блінко – випускник Новосибірського університету військ;
  • Михайло Біляков – уродженець Микольська в Пензенській області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі. Він загинув ще 27 лютого;
  • спецпризначенець Максим Пустозвонов – виходець із Самарської області та колишній футболіст молодіжного складу "Крильев Советов".

Зауважимо, ЦСП "Витязь" займається "боротьбою з бандформуваннями та охороною важливих персон".

До теми дивіться відео про те, що окупанти продовжують стягувати техніку: