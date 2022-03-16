Ліквідовані бійці входили до центру спеціального призначення "Витязь" при дивізії імені Дзержинського. Про їхню загибель почали писати блогери та знайомі військових.
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У мережі поширили траурне фото з портретами 7 загиблих.
Серед них є:
- Олексій Блінко – випускник Новосибірського університету військ;
- Михайло Біляков – уродженець Микольська в Пензенській області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі. Він загинув ще 27 лютого;
- спецпризначенець Максим Пустозвонов – виходець із Самарської області та колишній футболіст молодіжного складу "Крильев Советов".
Зауважимо, ЦСП "Витязь" займається "боротьбою з бандформуваннями та охороною важливих персон".
До теми дивіться відео про те, що окупанти продовжують стягувати техніку: