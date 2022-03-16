Згідно з інформацією, російські війська переважно залишаються прив’язаними до доріг й не ризикують виходити поза ними.

Важливо Контрнаступ ЗСУ кардинально змінює диспозиції сторін, – ОП

Також важливу роль у стриманні російського окупанта зіграло рішення України підривати мости на маршрутах наступу.

"Через те, що Росія і далі не може отримати над контроль над повітрям, це суттєво зменшило їхню спроможність ефективно залучати маневри у повітряному просторі та ще більше обмежує наявні варіанти… ЗСУ у своїй тактиці вміло скористалися недостатньою маневреністю російських сил, розлагодивши їхнє просування і завдавши тяжких втрат", – повідомили у британській розвідці.

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