По словам Зеленского, украинская армия использует вооружение, которое оказывают западные партнеры, максимально быстро и эффективно.

"Объем вооружения, который вы нам даете на неделю, мы используем за 20 часов. Вот почему трофеи, вот почему сложная борьба", – отметил Зеленский.

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Он также отметил, что количество врагов значительно больше. Но украинский народ на это не обращает внимания, продолжая свою борьбу.

"Здесь столько оккупантов. Наши военные называют их "саранча". На одного человека – минимум 10-20-30 человек, на один наш танк – 100 их. Это реальная статистика. Поэтому борется великий народ", – заявил Президент Украины.

Поэтому Зеленский обратился к лидерам стран Joint Expeditionary Force и дальше поддерживать Украину вооружением.

"Поэтому мы хотим, чтобы вы нам помогли. Я уверен, что вы сможете увеличить объем, и чувствуете, как это может усилить вашу защиту, вашу безопасность. Как это сделает стабильный мир", – подчеркнул Зеленский.