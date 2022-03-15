Зеленский напомнил миру, что война России против Украины длится уже 8 лет. Также на 15 марта Украина переживает 20-й день полномасштабного вторжения врага.

Заметьте После войны мы все восстановим и уже формируем фонды, чтобы Украина жила, – Зеленский

Президент подчеркнул, что благодарен каждому за поддержку и помощь, которую Украина получает. Украинцы всегда будут помнить, кто пришел на помощь в это самое сложное время.

Украинский лидер заметил: он хочет представить видение, как остановить войну и дать миру гарантии человечности.

Зеленский напомнил, что вторжение России в Украину разрушило абсолютно все, на чем держалась международная безопасность. Война показала действительный вес организаций, на которые все надеялись.

НАТО загипнотизировано Россией

Президент отметил, что НАТО или некоторые его члены, похоже, загипнотизированы агрессией России. Постоянно раздаются заявления, что Третья мировая война может начаться, если НАТО закроет небо для российских ракет и самолетов.

Зеленский подчеркнул: из-за этого над Украиной до сих пор не создали гуманитарную воздушную зону. Поэтому российские войска могут бомбить мирные украинские города, взрывать жилые дома, школы, больницы и убивать людей.

Украина понимает, что не войдет в Альянс

Президент заверил, что Украина понимает, что не является членом НАТО. Годами украинцы слышали о якобы "открытой двери", но уже начинают осознавать: туда не войти. Народ начинает рассчитывать только на себя и партнеров Украины.

Зеленский подчеркнул: Украина не претендует на активизацию 5 статьи договора о НАТО. В то же время, небо над нашей страной нужно защищать так же, как и небо Альянса.

Ракетный удар в 20 километрах от НАТО

Президент напомнил, что Россия атаковала Львовскую область.

Ракетный удар был совершен на расстоянии 20 километров до границ НАТО. На территории Североатлантического союза уже падали российские беспилотники. Чтобы заработала пятая статья, необходима уверенность, что НАТО не побоится отреагировать, что не будет самогипноза о Третьей мировой войне.

Пока этой уверенности быть не может.

Мы предложили путь, чтобы Украина могла самостоятельно защитить свое небо и своих людей. Мы понимаем, что мы не в Альянсе. Я бы хотел, чтобы все услышали это,

– подчеркнул Зеленский.

Он также посоветовал странам, имеющим границы с Россией, думать о самостоятельной защите.

Зеленский заверил, что Украина делает все, чтобы получить самолеты и противовоздушную оборону. Украинский лидер подчеркнул, что нужны новые форматы взаимодействия и новая решительность.

Россия открыто говорит, что война против Украины – только начало

Зеленский напомнил, что российские государственные пропагандисты открыто заявляют: война в Украине только начало. Официально об этом говорят люди из Кремля. Они прямо говорят, что дальше будут другие страны.

Украинский лидер подчеркнул, что это происходит уже после того, как ввели санкции.

"Мне кажется, что принятых санкций – недостаточно. Хотя мы благодарны всем", – подчеркнул Зеленский.

Агрессивные планы России – еще не развалились

Украинский лидер отметил, что агрессивные планы России еще не развалились. Российские войска захватили две АЭС, однако мир молчит. Оккупанты обстреляли крупнейшую АЭС в Европе и поставили под угрозу безопасность в Чернобыле. Зеленский подчеркнул, что на такие действия России фактически не было никакой реакции.

Многие мировые компании до сих пор не ушли с российского рынка. Эти бренды известны всем. Некоторые компании заявили, что ушли с российского рынка, однако действительно выжидают, чем все завершится. Их не волнует гибель 97 детей в Украине.

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