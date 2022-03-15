Зеленський нагадав світові, що війна Росії проти України триває вже 8 років. Також станом на 15 березня Україна переживає 20-й день повномасштабного вторгнення ворога.

Зауважте Після війни ми все відновимо й уже формуємо фонди, щоб Україна жила, – Зеленський

Президент наголосив, що вдячний кожному за підтримку та допомогу, яку Україна отримує. Українці завжди пам'ятатимуть, хто прийшов на допомогу у цей найскладніший час.

Український лідер зауважив: він хоче представити бачення, як зупинити війну та дати світу гарантії людяності.

Зеленський нагадав, що вторгнення Росії в Україну зруйнувало абсолютно все, на чому трималася міжнародна безпека. Війна показала справжню вагу організацій, на які усі сподівалися.

НАТО загіпнотизоване Росією

Президент зауважив: НАТО або деякі його члени, схоже, загіпнотизовані агресією Росії. Постійно лунають заяви, що Третя світова війна начебто може розпочатися, якщо НАТО закриє небо для російських ракет та літаків.

Зеленський наголосив: через це над Україною досі не створили гуманітарну повітряну зону. Через це російські війська можуть бомбардувати мирні українські міста, підривати житлові будинки, школи, лікарні та вбивати людей.

Україна розуміє, що не увійде в Альянс

Президент запевнив: Україна розуміє, що не є членом НАТО. Роками українці чули про начебто "відкриті двері", але вже починають усвідомлювати: туди не увійти. Народ починає розраховувати лише на себе та партнерів України.

Зеленський наголосив: Україна не претендує зараз на активізацію 5 статті договору про НАТО. Водночас небо над нашою країною потрібно захищати так, як і небо Альянсу.

Ракетний удар за 20 кілометрів від НАТО

Президент нагадав, що Росія атакувала Львівську область.

Ракетний удар скоїли на відстані 20 кілометрів до кордонів НАТО. На території Альянсу вже падали російські безпілотники. Щоб запрацювала 5-а стаття, необхідна впевненість, що НАТО не побоїться відреагувати, що не буде самогіпнозу про Третю світову війну.

Наразі цієї впевненості бути не може.

Ми запропонували шлях для того, щоб Україна могла самостійно захистити своє небо та своїх людей. Ми розуміємо, що ми – не в Альянсі. Я хотів би, щоб усі почули це,

– наголосив Зеленський.

Він також порадив країнам, які мають кордони з Росією, думати про самостійний захист.

Зеленський запевнив: Україна робить усе, щоб отримати літаки та протиповітряну оборону. Український лідер наголосив, що потрібні нові формати взаємодії та нова рішучість.

Росія відкрито каже, що війна проти України – тільки початок

Зеленський нагадав, що російські державні пропагандисти відкрито заявляють: війна в Україні – лише початок. Офіційно про це говорять також люди з Кремля. Вони прямо говорять, що далі будуть інші країни.

Український лідер наголосив: це відбувається вже після того, як ввели санкції.

"Мені здається, що ухвалених санкцій – недостатньо. Хоча ми вдячні усім", – наголосив Зеленський.

Агресивні плани Росії – ще не розвалилися

Український лідер зауважив, що агресивні плани Росії – ще не розвалилися. Російські війська захопили дві АЕС, однак світ мовчить. Окупанти обстріляли найбільшу АЕС в Європі та поставили під загрозу безпеку у Чорнобилі. Реакції на це – фактично не було.

Багато світових компаній досі не пішли з російського ринку. Ці бренди – відомі усім. Деякі компанії заявили, що пішли з російського ринку, однак насправді просто вичікують, чим усе завершиться. Їх не хвилює загибель 97 дітей в Україні.

Зокрема, президент наголосив, що на території країни-агресорки продовжують торгувати Nestle та Philip Morris. Raiffeisen здійснює операції з російськими грошима, забарвленими кров'ю.

На сьогодні не створили жодного міжнародного механізму впливу на корпорації.

Як вплинути на Росію

Зеленський наголосив: потрібно діяти, поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб ніхто навіть подумати про війну не міг. Зокрема, необхідно:

заборонити російським кораблям користуватися будь-якими портами у світі;

повністю відключити російські банки від SWIFT;

визнати Росію державою тероризмом;

ввести ембарго на будь-яку торгівлю з Росією.

Новина доповнюється