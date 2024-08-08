Иностранцы-легионеры Главного управления разведки Минобороны наносят удары оккупантам на Сумском направлении. В сети распространили видео с последствиями их работы.

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Воины используют дроны

На кадрах можно увидеть успешную работу легионеров военной разведки. В сообщении объяснили, что они с помощью FPV-дронов атакуют оккупационные войска.

Позиции российских захватчиков часто не переживают встреч с нашими беспилотниками. наши воины мастерски применяют дроны, чтобы уничтожать врага.

Украинские военные поражают позиции россиян: смотрите видео

Сумская область граничит с тремя областями России, однако сейчас нас больше всего интересует Курская область. Там произошел прорыв границы и продолжаются тяжелые бои.