Иностранцы-легионеры Главного управления разведки Минобороны наносят удары оккупантам на Сумском направлении. В сети распространили видео с последствиями их работы.
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Воины используют дроны
На кадрах можно увидеть успешную работу легионеров военной разведки. В сообщении объяснили, что они с помощью FPV-дронов атакуют оккупационные войска.
Позиции российских захватчиков часто не переживают встреч с нашими беспилотниками. наши воины мастерски применяют дроны, чтобы уничтожать врага.
Украинские военные поражают позиции россиян: смотрите видео
Сумская область граничит с тремя областями России, однако сейчас нас больше всего интересует Курская область. Там произошел прорыв границы и продолжаются тяжелые бои.