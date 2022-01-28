По информации СМИ, этот вертолет принадлежит одной из российских силовых структур. Впрочем, какой именно – пока еще не уточняли.
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Есть пострадавшие в результате аварии
Военный вертолет Ми-8 вылетел из аэропорта в Мулино и направлялся в Ульяновск. Он разбился над рекой Волга. Российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут о травмированных пассажирах и вероятной жертве.
"По предварительным данным, пострадали 2 человека, еще один не подает признаков жизни", – рассказал собеседник агентства. Он объяснил, что вертолет был найден на льду реки. Лед выдержал, машина под воду не пошла.
Что говорят в министерстве обороны России
В ведомстве подтвердили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области. По данным российского министерства, члены экипажа не пострадали. Их уже эвакуировали на аэродром базирования. Вероятной причиной крушения чиновники называют техническую неисправность.
Другие аварии с вертолетами в России
- В конце 2021 года упал вертолет в российской Удмуртии. Внутри находились 2 человека – пилот и пассажир. Чтобы найти их, понадобилось 9 часов. Все это время пострадавшие ожидали на морозе. Пилот скончался на руках спасателей.
- Другой инцидент произошел в начале декабря в республике Хакасия на юге страны. Там разбился вертолет Robinson R-66. Тело пилота нашли неподалеку от места авиакатастрофы.