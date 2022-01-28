По информации СМИ, этот вертолет принадлежит одной из российских силовых структур. Впрочем, какой именно – пока еще не уточняли.

Ранее В ЦАР упал вертолет с российскими наемниками: видео с места инцидента

Есть пострадавшие в результате аварии

Военный вертолет Ми-8 вылетел из аэропорта в Мулино и направлялся в Ульяновск. Он разбился над рекой Волга. Российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут о травмированных пассажирах и вероятной жертве.

"По предварительным данным, пострадали 2 человека, еще один не подает признаков жизни", – рассказал собеседник агентства. Он объяснил, что вертолет был найден на льду реки. Лед выдержал, машина под воду не пошла.

Справка. Позже в российском Минздраве уточнили, что в результате аварии пострадали 3 человека. При этом информацию о предполагаемой жертве там пока не подтверждали.

Что говорят в министерстве обороны России

В ведомстве подтвердили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области. По данным российского министерства, члены экипажа не пострадали. Их уже эвакуировали на аэродром базирования. Вероятной причиной крушения чиновники называют техническую неисправность.

Другие аварии с вертолетами в России