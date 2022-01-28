За інформацією ЗМІ, цей гелікоптер належить одній із російських силових структур. Втім, якій саме – наразі ще не уточнювали.

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Є постраждалі внаслідок аварії

Військовий вертоліт Мі-8 вилетів з аеропорту в Муліно й прямував в Ульяновськ. Він розбився над річкою Волга. Російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, пишуть про травмованих пасажирів та ймовірну жертву.

"За попередніми даними, постраждали 2 людини, ще одна не подає ознак життя", – розповів співрозмовник агенства. Він пояснив, що гелікоптер знайшли на льоду річки. Крига витримала, машина під воду не пішла.

Довідка. Пізніше у російському МОЗ уточнили, що внаслідок авіатрощі постраждали 3 людини. При цьому, інформації про ймовірну жертву там поки не підтверджували.

Що кажуть у міністерстві оборони Росії

У відомстві підтвердили, що вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в Ульяновській області. За даними російського міністерства, члени його екіпажу не постраждали. Їх вже евакуювали на аеродром базування. Ймовірною причиною аварії чиновники називають технічну несправність.

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