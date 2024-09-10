Так, Дмитрий Лубинец указывает, что как только узнал о о насилии над мальчиком, дал поручение представителю в Полтавской области знакомиться с материалами дел Котелевского райсуда. Там рассматривалось невыполнение родителями обидчиков обязанностей по воспитанию детей.
Смотрите также Полиция установила подозреваемых в расстреле криминального авторитета Джони Балога под Львовом
Насилие над мальчиком на Полтавщине
Только после приобретения этим событием общественного резонанса, а также, в том числе и в результате принятых нашей институцией, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении действий сотрудников полиции, к которым предварительно обращались родители потерпевшего. Речь идет о правоохранителях из Котельвы. В отношении них дисциплинарная комиссия сейчас проводит служебное расследование,
– пишет омбудсмен.
На период служебного расследования были отстранены:
- начальник сектора полицейской деятельности в поселке Котельва,
- его заместитель,
- инспектор ювенальной превенции,
- заместитель начальника полиции Зенькова, который на момент обнаружения преступления исполнял обязанности начальника сектора полицейской деятельности в Котельве.
Как пишет Лубинец, представитель в Полтавской области посетил суд и ознакомился с материалами судебных дел. Он обнаружил ряд обстоятельств, которые могут указывать на наличие оснований для обращения с дисциплинарными жалобами в Высший совет правосудия при рассмотрении которых будет предоставлена надлежащая правовая оценка действиям судов.