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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
БЛОГ Саша Кольцова
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Насилие над женщинами: как власть может защитить украинок?

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Почему Украина должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию?
Почему Украина должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию? / Getty Images

Женщин бьют просто потому, что могут. В Украине это часто безнаказанно.

Це травень 2017 року. Кілька днів вдома, окуляри, пластир, як в пірата, щільний тональний крем, заднє сидіння таксі, "ні, давай зустрінемось за пару тижнів", "ні, скайпом не зручно".

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Хтось з перехожих і знайомих ховав очі, хтось ледь приховував усмішку, хтось призирливо підтискав губи. Більшість з цих поглядів, жіночих, чоловічих, самі розповідали свої історії про непокаране насильство по відношенню до жінок.

Про бездіяльність влади. Про мовчання сусідів, родичів і друзів. Про хамство поліції.
Про "сама винна", "провокувала" ," не треба було там-тоді-так ходити, бути, народжуватись".

синяки під очима насильство

На моєму фото – лише побічний результат планової операції. Дріб'язок і пару тижнів дискомфорту, на відміну від тих, хто ховає справжні сліди побиття роками.

Жінок б'ють просто тому, що можуть. В Україні це часто безкарно.

Влада не чує. Натомість кожен з нас чує це за закритими дверима сусідів, бачить в постах соцмереж і новинах. Часто надто пізно.

Час вчергове допомогти державі поміняти погляд на домашнє насильство.

Це не перша і не остання спроба, і не привід зупинятись. Цього разу це петиція, до кінця збору підписів якої є 10 днів. Потрібно близько 8000 підписів аби знову поставити питання ратифікації Стамбульської конвенції. Будь ласка, поставте ваш.

Автор: Саша Кольцова
Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Публикации Полиция Новости семьи
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