Насилля над жінками: як влада може захистити українок?

Жінок б'ють просто тому, що можуть. В Україні це часто безкарно.

Це травень 2017 року. Кілька днів вдома, окуляри, пластир, як в пірата, щільний тональний крем, заднє сидіння таксі, "ні, давай зустрінемось за пару тижнів", "ні, скайпом не зручно".

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Хтось з перехожих і знайомих ховав очі, хтось ледь приховував усмішку, хтось призирливо підтискав губи. Більшість з цих поглядів, жіночих, чоловічих, самі розповідали свої історії про непокаране насильство по відношенню до жінок.

Про бездіяльність влади. Про мовчання сусідів, родичів і друзів. Про хамство поліції.

Про "сама винна", "провокувала" ," не треба було там-тоді-так ходити, бути, народжуватись".