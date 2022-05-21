Иностранные дипломаты продолжают посещать Украину и выражать свою солидарность нашему народу. Последствия действий российских оккупантов поражают каждого из них.
Читайте также Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине
Впечатления премьера Португалии от Ирпеня
Премьер-министр Португалии Антонио Кошта приехал в Украину, чтобы обсудить поддержку Португалии для нашего государства и дальнейшее сотрудничество стран.
В рамках визита он посетил Ирпень, который пострадал от российских оккупантов. Последствия действий российской армии произвели на него ужасающее впечатление.
Я никогда не забуду визит в Ирпень. Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны,
– написал он в своем твиттере.
Помощь Ирпеню из Германии
Также визит в Ирпень совершила бургомистр немецкого города-побратима Борны Симоне Людтке. Она ужаснулась от увиденного и пообещала, что поможет в восстановлении города, в частности, ирпинскому Лицею №3, который среди всех общественных заведений пострадал больше всего.
Общество Борны передаст для спасателей Ирпеня пожарную машину, они уже также получили комплект спецодежды.
Война России против Украины: коротко о последних событиях
- Приграничные районы Сумской области снова оказались под вражеским огнем. Российские оккупанты уже более часа ведут активные обстрелы. После того, как ВСУ выгнали рашистов из Сумщины, они мстят нашим воинам и мирным людям обстрелами.
- Кум Путина Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, останется под стражей. Соответствующее решение было принято Львовским апелляционным судом. Адвокаты Медведчука хотели изменить меру пресечения, но это им не удалось.
- Россияне решили ответить Канаде своими санкциями и запретить въезд 26 гражданам этой страны. Среди них оказалась и жена Джастина Трюдо Софи.
Смотрите также – горсовет Мариуполя показал, как депортируют украинцев в Россию