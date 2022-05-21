Іноземні дипломати продовжують відвідувати Україну та висловлювати свою солідарність нашому народу. Наслідки дій російських окупантів вражають кожного з них.

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Враження прем'єра Португалії від Ірпеня

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта приїхав відвідав в Україну, щоб обговорити підтримку Португалії для нашої держави та подальшу співпрацю країн.

У рамках візиту він відвідав Ірпінь, який постраждав від російських окупантів. Наслідки дій російської армії справили на нього жахливе враження.

Я ніколи не забуду візит в Ірпінь. Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними,

– написав він у своєму твітері.

Допомога Ірпеню з Німеччини

Також візит в Ірпінь здійснила бургомістр н імецького міста-побратима Борни Сімоне Людтке. Вона вжахнулася від побаченого та пообіцяла, що допоможе у відбудові міста, зокрема, ірпінський Ліцей №3, який серед усіх громадських закладів постраждав найбільше.

Громада Борни передасть для рятувальників Ірпеня пожежну машину, вони вже також отримали комплект спецодягу.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Прикордонні райони Сумської області знову опинилися під ворожим вогнем. Російські окупанти вже понад годину ведуть активні обстріли. Після того, як ЗСУ вигнали рашистів з Сумщини, вони мстять нашим воїнам та мирним людям обстрілами.

Кум Путіна Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, залишиться під вартою. Відповідне рішення прийняв Львівський апеляційний суд. Адвокати Медведчука хотіли змінити запобіжний захід, але це їм не вдалося.

Росіяни вирішили відповісти Канаді своїми санкціями та заборонити в'їзд 26 громадянам цієї країни. Серед них опинилася і дружина Джастіна Трюдо Софі.

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