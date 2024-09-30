Сейчас он отстранен от работы. По данным издания ZAXID.NET, он возглавлял заведение примерно 20 лет.

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Дети жаловались на насилие в полицию в течение года

Воспитанники заведения пожаловались на директора, что тот якобы совершал действия сексуального характера в отношении девушек, публично унижал их, угрожал избиением и переводом в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.

Омбудсман заявил, что с этими жалобами дети и другие лица в их интересах обращались в полицию, службу по делам детей и департамент образования в течение последнего, но никакого реагирования на это не было.

После заявления Лубинца 28 сентября местная полиция начала расследование о вероятном физическом, сексуальном и психологическом насилии над воспитанниками центра.

Справочно. В Великолюбинском многопрофильном учебно-реабилитационном центре учится 58 учеников. Среди них есть сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети из неблагополучных семей и с особыми образовательными потребностями.

Львовская ОВА отреагировала на заявления о насилии в интернате

На инцидент отреагировал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Областное руководство решило провести служебную проверку. Пока она продлится, директор будет оставаться отстраненным от работы.

Однако непосредственное руководство образования Львовщины избегает комментариев относительно заявлений о насилии над детьми в Великолюбинском многопрофильном учебно-реабилитационном центре,

– пишет ZAXID.NET.

Так, директор департамента образования и науки области не отвечает на звонки и воздерживается от комментариев.

Между тем заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин, который занимается образовательной отраслью, считает, что заявления воспитанниц интерната о сексуальных домогательствах требуют тщательной проверки. Сейчас с детьми работают психологи и психиатры, чтобы подтвердить факты насилия.

"Дети там необычные, те, которые имеют интеллектуальные отклонения, а также дети, которые находятся в сложных семейных обстоятельствах или лишены родительской опеки, а также перемещены из других регионов Украины в результате войны. Поэтому здесь надо различать, когда эти дети говорят правду, а когда неправду. Они могут менять свои показания. Часто в таких заведениях появляется какой-то неформальный лидер среди детей, который может их подстрекать к каким-то вещам", – отметил Кулепин.

Он заверил, что проверка будет проведена качественно. Чиновник добавил, что никаких видеодоказательств насилия пока руководство области не видело, также нет показаний работников заведения.

Кулепин также опроверг заявление Дмитрия Лубинца, что якобы местные службы никак не реагировали на жалобы детей.

Это неправда. Все реагировали. В прошлом году был проведен комиссионный выезд, который инициировал департамент образования и науки ЛОВА. Эта комиссия состояла не только из работников облгосадминистрации, службы по делам детей, но и других органов, которые имеют отношение к этому процессу. Тогда эти жалобы не нашли подтверждения. Полиция за последний год регистрировала три уголовных производства и проводила проверку с привлечением других областей, также не смогли подтвердить факты, которые приводились,

– сказал он.

В то же время представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный сообщил, что он посещал интернат весной 2023 года и обнаружил ряд нарушений по качеству питания и размещения детей. В октябре того же года он получал жалобы о насилии, но полиция их не подтвердила.

Директора центра наказывали за коррупцию

Журналистами ZAXID.NET стало известно, что в 2014 году Городокский районный суд наказал директора интерната Степана Мащака за коррупцию. Следствие установило, что в 2013 году он устанавливал надбавки и премии своей жене, которая работала в заведении медсестрой с 2005 года.

Директор свою вину признал, но заявил, что не совсем понимает содержание закона о предотвращении коррупции.

Тогда суд признал его виновным в конфликте интересов и обязал уплатить штраф – 170 грн.