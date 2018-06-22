Насиров требует передать его дело на рассмотрение нового антикоррупционного суда

Он призвал не продолжать споры, а начать работу.

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров хочет, чтобы его дело первой рассматривали в новом Антикоррупционном суде, работу которого нужно начать немедленно. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, сообщает "Зеркало недели"

"Дискуссию о целесообразности запуска Антикоррупционного суда давно надо завершать: АКС должен немедленно начать работу, поскольку есть воля людей. Более того, я считаю было бы хорошо, чтобы моё надуманное, политизированное дело слушалось там, и первым", – отмечает Насиров.

Он добавил, что не боится рассмотрения своего дела в суде, где на судей не будут давить.

"Как человек невиновный, непременно выиграю этот процесс, но победа именно в Антикоррупционном суде придаст мне дополнительных моральных и политических дивидендов. Ведь приговор нового, прозрачного в Украине суда обществом не будет подвергаться сомнению", – считает экс-глава ГФС.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционной суд". Президентский законопроект во втором чтении и в целом поддержали 315 народных депутатов. За закон голосовали большинство фракций и депутатских групп за исключением "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии".



Однако позже в подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционном суде" обнаружили норму о том, что приговоры по уголовным делам, которые уже направлены в суды первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляционные жалобы по этим делам должны рассматривать апелляционные суды, даже если Высший антикоррупционный суд к тому времени уже заработает. Фактически эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении подозреваемых в коррупции бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц: экс-главы ГФС Романа Насирова, экс-депутата Николая Мартыненко, фигурантов "газового дела", включая депутата-беглеца Александра Онищенко, "янтарных депутатов" Борислава Розенблата и Максима Полякова, мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителей и тому подобное.