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Насіров вимагає передати його справу на розгляд нового Антикорупційного суду

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Роман Насіров
Роман Насіров / 112.ua

Він закликав не продовжувати суперечки, а почати роботу.

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров хоче, щоб його справу першою розглядали у новому Антикорупційному суді, роботу якого потрібно розпочати негайно. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook, передає "Дзеркало тижня".

"Дискусію про доцільність запуску Антикорупційного суду давно треба завершувати: АКС повинен негайно розпочати роботу, оскільки є воля людей. Більше того, я вважаю було б добре, щоб моя надумана, політизована справа слухалася там, і першою", – зазначає Насіров.

Він додав, що не боїться розгляду своєї справи в суді, де на суддів не будуть тиснути.

"Як людина невинна, неодмінно виграю цей процес, але перемога саме в Антикорупційному суді додасть мені додаткових моральних і політичних дивідендів. Адже вирок нового, прозорого в Україні суду суспільством не піддаватися сумніву", – вважає екс-глава ДФС.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада прийняла закон "Про Вищий антикорупційній суд". Президентський законопроект у другому читанні і в цілому підтримали 315 народних депутатів. За закон голосували більшість фракцій і депутатських груп за винятком "Опозиційного блоку" і "Радикальної партії".

Однак пізніше в підписаному й опублікованому законі "Про Вищий антикорупційний суд" виявили норму про те, що вироки по кримінальних справах, які вже направлені в суди першої інстанції, не підлягають перегляду в апеляційній палаті ВАС. Апеляційні скарги по цих справах повинні розглядати апеляційні суди, навіть якщо Вищий антикорупційний суд до того часу вже запрацює. Фактично ця правка виводить з розгляду ВАС всі нинішні резонансні справи щодо підозрюваних у корупції колишніх та чинних високопосадовців: екс-голови ДФС Романа Насірова, екс-депутата Миколи Мартиненка, фігурантів "газової справи", включаючи депутата-втікача Олександра Онищенка, "бурштинових депутатів" Борислава Розенблата та Максима Полякова, мера Одеси Геннадія Труханова та його заступників тощо.

Теги: Новини політики Державна фіскальна служба Роман Насіров Законодавство Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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