Правда, это предварительные данные – отдельно просим обратить внимание на то, что из космоса не видно всех разрушений. Также стоит отметить, что на сайте института есть спутниковые снимки не всех украинских городов.

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Данные по разрушениям украинских городов из космоса

Киевская область

Согласно данным спутника, на Киевщине наибольшие разрушения получило село Горенко в Бучанском районе. Повреждены не менее 77% территории.

Тем временем Ирпень пострадал на 71%, Гостомель – на 58%, а территория Бучи – 26%.

Что касается столицы, то запад Киева пострадал на 1,4%.

Чернигов

По оценке спутников, в Чернигове разрушены 21% объектов. Отметим, что после отступления российских войск мэр города Владислав Атрошенко оценивал разрушение в 70%.

Мариуполь

3 апреля спутник оценил разрушение в Мариуполе всего в 22%. Хотя еще в марте местные власти оценивали разрушения в 80 – 90%.

Также есть предварительные и устаревшие данные по разрушениям в:

Харькове – 4% севера города по состоянию на 23 марта,

Суммах – 0,4:% по состоянию на 22 марта,

временно оккупированном Россией Донецке – 0,17% по состоянию на 26 марта.

Россия непрерывно продолжает обстреливать Харьков и Мариуполь.