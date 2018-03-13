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Насколько " ценен" украинский паспорт: инфографика

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Рейтинг
Рейтинг "ценности" паспортов / 24 Канал

Украинский паспорт за год поднялся на 21 строчку в рейтинге Nomad Passport Index 2018, который определяет "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира.

Согласно рейтингу Nomad Passport Index 2018, Украина разделила 91-е место с Албанией.

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В пятерке лидеров – Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция. За ними следуют Италия, Испания, Финляндия, Дания, Германия и Новая Зеландия.

Рейтинг паспортів
"Самые ценные" паспорта в мире

Рейтинг составлен на основе пяти факторов: безвизовые поездки (50% от общей оценки), система налогообложения (30%), общее восприятие государства и граждан мира, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (по 10%).

Последние места в списке заняли Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

Рейтинг паспортівНаименее "влиятельные" паспорта мира

91-е место Украины в этом году – это на 21 позицию лучше, чем в 2017-м. Без виз или по упрощенному порядку их выдачи граждане Украины могут попасть в 114 государств. Однако среди соседей Украина опередила только Беларусь. Российский и молдавский паспорта обогнали украинский на несколько ступенек.

Рейтинг паспортів
Украина в рейтинге "ценности" паспортов – на 91 месте

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Теги: Новости политики Новости Украины Публикации рейтинги Инфографика Безвизовый режим
Источник: 24 Канал
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