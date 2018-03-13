Насколько " ценен" украинский паспорт: инфографика
Украинский паспорт за год поднялся на 21 строчку в рейтинге Nomad Passport Index 2018, который определяет "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира.
Согласно рейтингу Nomad Passport Index 2018, Украина разделила 91-е место с Албанией.
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В пятерке лидеров – Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция. За ними следуют Италия, Испания, Финляндия, Дания, Германия и Новая Зеландия.
"Самые ценные" паспорта в мире
Рейтинг составлен на основе пяти факторов: безвизовые поездки (50% от общей оценки), система налогообложения (30%), общее восприятие государства и граждан мира, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (по 10%).
Последние места в списке заняли Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.
Наименее "влиятельные" паспорта мира
91-е место Украины в этом году – это на 21 позицию лучше, чем в 2017-м. Без виз или по упрощенному порядку их выдачи граждане Украины могут попасть в 114 государств. Однако среди соседей Украина опередила только Беларусь. Российский и молдавский паспорта обогнали украинский на несколько ступенек.
Украина в рейтинге "ценности" паспортов – на 91 месте
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