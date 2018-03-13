Наскільки "цінний" український паспорт: інфографіка

Український паспорт за рік піднявся на 21 сходинку в рейтингу Nomad Passport Index 2018, який визначає "цінність" громадянства в 199 країнах і територіях світу.

Згідно з рейтингом Nomad Passport Index 2018, Україна розділила 91-ше місце з Албанією.

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У п'ятірці лідерів – Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Португалія і Швеція. За ними йдуть Італія, Іспанія, Фінляндія, Данія, Німеччина та Нова Зеландія.



"Найцінніші" паспорти у світі

Рейтинг складений на основі п'яти факторів: безвізові поїздки (50% від загальної оцінки), система оподаткування (30%), загальне сприйняття держави і громадян світу, можливість мати подвійне громадянство і рівень свободи (по 10%).

Останні місця в списку посіли Лівія, Ємен, Еритрея, Ірак та Афганістан.



Найменш "впливові" паспорти світу

91-ше місце України в цьому році – це на 21 позицію краще, ніж у 2017-му. Без віз або за спрощеним порядком їх видачі громадяни України можуть потрапити у 114 держав. Однак серед сусідів Україна випередила лише Білорусь. Російський і молдовський паспорти обігнали український на кілька сходинок.



Україна в рейтингу "цінності" паспортів – на 91 місці

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