Насколько прибыльна коммерческая недвижимость в Украине: объяснения в цифрах

Квадратные метры, которые приносят доход, всегда в тренде. Однако есть на рынке недвижимости объекты, за которыми покупатели охотятся больше, чем за обычными квартирами – это коммерческая недвижимость.

Как отмечают аналитики рынка, у такой недвижимости есть очевидные преимущества.

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По словам специалистов, если выставить одну и ту же квартиру на первом этаже жилого дома на продажу, однако в первом случае – как жилье, а во втором – как площадь под магазин, то потенциальных покупателей во втором случае будет вдвое больше, пишет "Минфин".

Руководитель агентства по недвижимости Best&Seller Ирина Луханина отмечает, что инвесторы сейчас массово ищут помещения под дальнейшую сдачу в аренду, ведь спрос зашкаливает и как следствие – ставки растут.

В случае с коммерческой недвижимостью можно получить прибыль из самых разнообразных объектов: от квартир на первых этажах "хрущевок" до помещений в фешенебельных торговых и офисных центрах.

Преимущества "вторички"

По данным издания, чаще всего потенциальные инвесторы ищут коммерческие площади в старом жилом фонде.

Наибольшим преимуществом такого помещения является то, что оно сравнительно недорогое.

Квартиры, выведенные из жилого фонда, как правило, небольшие – от 35 квадратов. Но при желании можно найти и площади побольше – до 170 квадратных метров. Соответственно, и стоят они недорого. Помещение под коммерцию на 20% дороже, чем квартиры, но тем не менее, вполне доступны. За 50-70 тысяч гривен можно приобрести бывшую однокомнатную квартиру в 40 квадратных метров в спальном районе,

– объясняет руководитель Агентства по недвижимости.

Такие квартиры сейчас, кроме магазинов, кафе или парикмахерских, популярные среди многочисленных шоу-румов.

Аренда таких помещений в Киеве обходится примерно в 15-20 долларов за квадратный метр.

Например, бывшая однокомнатная квартира в "хрущевке", которую в качестве жилья можно было бы сдавать примерно за 7 тысяч гривен в месяц, уже в виде шоу-рума или магазина будет приносить доход в размере 600-800 долларов в месяц (примерно 17-23 тысячи гривен).

По примитивным подсчетам, если вы приобретете такое помещение за 50 тысяч долларов, то реально "отбить" его стоимость уже через 5-6 лет.



Коммерческая недвижимость на первых этажах жилых домов пользуется большим спросом

Доходный нежилой фонд

Как альтернативу можно рассмотреть нежилой фонд, встроенный в жилые дома. Как правило, такие помещения как в старых, так и новых высотках проектируются под коммерцию.

Для примера, фасадные помещения в центре Киева начинаются от 2,5 тысяч долларов за квадратный метр, то есть площади под скромный магазин в 100 квадратов обойдутся не менее чем в 250 тысяч долларов.

Если вы таки решили вложить деньги в такую недвижимость, то сдавать ее можно будет за неплохие деньги – от 20-30 долларов в спальных районах до 50 за квадрат в фасадных зданиях в центре города.

То есть, сдавая в аренду помещения площадью в 100 квадратных метров, владелец сможет зарабатывать до 5 тысяч долларов в месяц.

По словам риелторов, в центре Киева есть и такие помещения в центре Киева, где за аренду просят до 20 тысяч долларов за месяц. И, как не странно, они не простаивают, поскольку, как только выезжает один арендатор, на его месте появляется другой.

Коммерческая недвижимость в центре Киева никогда не простаивает