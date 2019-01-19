Насколько сократилось население Украины в 2018 году: впечатляющая цифра

Количество населения в Украине в 2018 году сократилась на 200 тысяч человек. В целом в стране в декабре 2018 года проживало более 42 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По состоянию на 1 декабря 2018 общее количество населения Украины составляло 42 177 579 человек. Этот показатель на 208 тысяч ниже, чем был в 2017 году.

В Госстате отметили, что в стране сохраняются проблемы с естественным приростом населения: число умерших продолжает существенно превышать количество новорожденных. Сейчас это соотношение составляет 100 умерших на 58 новорожденных.

Так, с января по ноябрь 2018 года в Украине родились 312,6 тысяч человек, а в 2017 – 336,5 тысяч. Умерли в 2018 году 535,1 тысяч человек, а год до этого этот показатель составил 525,8 тысяч.

Кроме того, в ведомстве добавили, что данные по отдельным демографическим показателям могут не учитывать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, а также Крым и Севастополь.