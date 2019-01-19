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      Наскільки скоротилося населення України у 2018 році: вражаюча цифра

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      Населення України за рік скоротилося на 200 тисяч осіб
      Населення України за рік скоротилося на 200 тисяч осіб / Фото з відкритих джерел

      Кількість населення в Україні у 2018 році скоротилася на 200 тисяч людей. Загалом в країні у грудні 2018 року проживало понад 42 мільйони осіб.

      Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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      Станом на 1 грудня 2018 року загальна кількість населення України становила 42 177 579 людей. Цей показник на 208 тисяч нижчий, ніж був у 2017 році.

      У Держстаті зауважили, що в країні зберігаються проблеми з природним приростом населення: кількість померлих продовжує суттєво перевищувати кількість новонароджених. Наразі це співвідношення складає 100 померлих на 58 новонароджених.

      Так, з січня по листопад 2018 року в Україні народилися 312,6 тисяч осіб, а у 2017 – 336,5 тисяч. Померли у 2018 році 535,1 тисяч осіб, а рік до цього цей показник становив 525,8 тисяч.

      Окрім того, у відомсті додали, що дані щодо окремих демографічних показників можуть не враховувати тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях, а також Крим і Севастополь.

      Теги: Новини України Статистика Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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