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      Насколько Тернополь готов к распространению коронавируса: объяснение мэра города

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      По состоянию на 27 марта в Тернопольской области обнаружили 26 случаев заболевания коронавирусом. Только часть из них лечится в Тернополе, все остальные находятся в Монастырской больницы. Именно из этого района и началось распространение Covid-19 в области.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил городской председатель Тернополя Сергей Надал.

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      Он рассказал, что в Тернополе определены 2 базовые больницы, в которых будут оказывать помощь всем больным:

      • Городская больница скорой помощи для взрослых;
      • Городская детская больница.

      Также он отметил, что в области уже официально зарегистрировали коронавирус у ребенка, которому 11 лет. Он находится на лечении в детской больнице.

      В настоящее время мы обеспечены необходимым количеством лабораторных тестов. Все, у кого обнаруживают подозрение, имеют возможность без ограничений пройти необходимое тестирование,
      – отметил Сергей Надал.

      Мэр Тернополя также сообщил, что в городе определена одна больница, которая будет выполнять функцию обсервации. То есть, там будут находиться те, кто были в контакте с больными, и должны пройти обсервативний режим.

      "Сейчас мы справляемся, но уже понимаем, что могут быть массовое заболевание. Поэтому готовим запасное место, где могут быть дополнительные места", – рассказал городской глава.

      По его словам, сейчас в Тернополь везут только тех больных, которые находятся в тяжелом состоянии. Сначала в город везли всех, пока не начало увеличиваться количество инфицированных людей.

      Во всех больницах в области есть 24 аппараты вентиляции легких, также в пределах одной недели должны поступить еще 7. Еще определенное количество должны доставить поставщики в пределах двух недель. На данный момент это проблема. Они, конечно, дефицитные, их везут из-за границы. Количество, которое есть, достаточное пока что,
      – отметил Сергей Надал.

      Он отметил, что на данный момент есть больные, для которых используют эти аппараты. Кроме этого, в больницах комплектуют бригаду анестезиологов совместно с областными работниками. Также готовится помогать Тернопольский медицинский университет.

      Мэр Тернополя поблагодарил волонтеров, в частности, студентов-медиков, которые добровольно присоединяются к помощи в городской больнице.

      Что известно о ситуации с коронавируса на Тернопольщине:

      • Первого больного коронавирусом в Тернопольской области обнаружили 20 марта. Заболел 57-летний священник. Он контактировал с почти полсотней людей: проводил церковные службы и был на похоронах.
      • Через несколько дней Covid-2019 подтвердили у 68-летнего мужчины, который контактировал со священником. Это – житель Монастырского района, он умер от осложнений, вызванных инфекцией, фактически сразу после госпитализации.
      • Чтобы остановить распространение инфекции, в области закрыли 6 сел.
      • В Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.
      • Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.
      • На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.
      • По состоянию на утро 27 марта на Тернопольщине уже 26 случаев инфицирования Covid-2019. Среди больных – по меньшей мере, 5 медиков.

      Прості правила, які можуть врятувати життя картинка 24 канал
      Правила, которые необходимо соблюдать / Инфографика 24 канала

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Тернополь
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