15:15
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Наскільки Тернопіль готовий до поширення коронавірусу: пояснення мера міста

      - Читать новость на русском

      Станом на 27 березня в Тернопільській області виявили 26 випадків захворювання на коронавірус. Тільки частина з них лікується в Тернополі, всі інші перебувають у Монастирській лікарні. Саме з того району й розпочалося розповсюдження Covid-19 в області.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

      Читайте також На Тернопільщині суттєво зросла кількість хворих на коронавірус

      Він розповів, що в Тернополі визначно 2 базові лікарні, в яких надаватимуть допомогу всім хворим:

      • Міська лікарня швидкої допомоги для дорослих;
      • Міська дитяча лікарня.

      Також він зазначив, що в області вже офіційно зареєстрували коронавірус у дитини, якій 11 років. Вона перебуває на лікуванні в дитячій лікарні.

      На цей час ми забезпечені необхідною кількістю лабораторних тестів. Всі, в кого виявляють підозру, мають можливість без жодних обмежень пройти необхідне тестування,
      – наголосив Сергій Надал.

      Мер Тернополя також повідомив, що в місті визначена одна лікарня, яка виконуватиме функцію обсервації. Тобто, там перебуватимуть ті, хто були в контакті з хворими, і мають пройти обсервативний режим.

      "Наразі ми справляємося, але вже розуміємо, що можуть бути масові захворювання. Тому готуємо запасне місце, де можуть бути додаткові місця", – розповів міський голова.

      За його словами, наразі в Тернопіль везуть тільки тих хворих, які перебувають у важкому стані. Спочатку в місто везли всіх, поки не почала збільшуватися кількість інфікованих людей.

      У всіх лікарнях в області є 24 апарати швидкої вентиляції легень, також в межах одного тижня мають надійти ще 7. Ще певну кількість мають доставити постачальники в межах двох тижнів. На сьогодні це є проблемою. Вони, звичайно, дефіцитні, їх везуть з-за кордону. Та кількість, яка є, достатня наразі,
      – зазначив Сергій Надал.

      Він відзначив, що станом на зараз є хворі, для яких використовують ці апарати. Крім цього, в лікарнях комплектують бригаду анестезіологів спільно з обласними працівниками. Також готується допомагати Тернопільський медичний університет.

      Міський голова Тернополя подякував волонтерам, зокрема, студентам-медикам, які добровільно долучаються до допомоги в міській лікарні.

      Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині:

      • Першого хворого на коронавірус у Тернопільській області виявили 20 березня. Захворів 57-річний священник. Він контактував із майже пів сотнею людей: проводив церковні служби та був на похороні.
      • Через декілька днів Covid-2019 підтвердили у 68-річного чоловіка, який контактував зі священником. Це – житель Монастириського району, він помер від ускладнень, спричинених інфекцією, фактично відразу після госпіталізації.
      • Аби зупинити поширення інфекції, в області закрили 6 сіл.
      • В Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.
      • Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.
      • На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.
      • Станом на ранок 27 березня на Тернопільщині вже 26 випадків інфікування Covid-2019. Серед хворих – щонайменше, 5 медиків.

      Прості правила, які можуть врятувати життя картинка 24 канал
      Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Тернопіль
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 14:15 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Статті 12333
      сьогодні , 10:45 Чому хворих в США більше, ніж у Китаї та Італії: пояснення Трампа
      Новини світу 3819
      сьогодні , 12:15 Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
      Традиції 88974
      сьогодні , 12:53 Коронавірус і багатії: як розважалися політики і мільйонери у Куршевелі – фото, відео
      Новини України 9830
      сьогодні , 10:58 У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавірус
      Статті 3871
      сьогодні , 14:13 Начальник поліції Києва Крищенко захворів на коронавірус
      Новини України 5759
      сьогодні , 11:26 Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
      Лікування 107278
      сьогодні , 14:30 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      Лікування 409212
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:06 Простий вибір для президента. Треба просто припинити стріляти собі в ногу
      Олена Трибушна
      сьогодні , 15:00 Коронавірус може вбити економіку України
      Тимофій Милованов
      сьогодні , 12:57 Нафта й акції дорожчають, золото і долар падають: що відбувається на фінансових ринках
      Тетяна Панасюк
      Залиште відгук