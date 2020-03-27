Наскільки Тернопіль готовий до поширення коронавірусу: пояснення мера міста

Станом на 27 березня в Тернопільській області виявили 26 випадків захворювання на коронавірус. Тільки частина з них лікується в Тернополі, всі інші перебувають у Монастирській лікарні. Саме з того району й розпочалося розповсюдження Covid-19 в області.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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Він розповів, що в Тернополі визначно 2 базові лікарні, в яких надаватимуть допомогу всім хворим:

Міська лікарня швидкої допомоги для дорослих;

Міська дитяча лікарня.

Також він зазначив, що в області вже офіційно зареєстрували коронавірус у дитини, якій 11 років. Вона перебуває на лікуванні в дитячій лікарні.

На цей час ми забезпечені необхідною кількістю лабораторних тестів. Всі, в кого виявляють підозру, мають можливість без жодних обмежень пройти необхідне тестування,

– наголосив Сергій Надал.

Мер Тернополя також повідомив, що в місті визначена одна лікарня, яка виконуватиме функцію обсервації. Тобто, там перебуватимуть ті, хто були в контакті з хворими, і мають пройти обсервативний режим.

"Наразі ми справляємося, але вже розуміємо, що можуть бути масові захворювання. Тому готуємо запасне місце, де можуть бути додаткові місця", – розповів міський голова.

За його словами, наразі в Тернопіль везуть тільки тих хворих, які перебувають у важкому стані. Спочатку в місто везли всіх, поки не почала збільшуватися кількість інфікованих людей.

У всіх лікарнях в області є 24 апарати швидкої вентиляції легень, також в межах одного тижня мають надійти ще 7. Ще певну кількість мають доставити постачальники в межах двох тижнів. На сьогодні це є проблемою. Вони, звичайно, дефіцитні, їх везуть з-за кордону. Та кількість, яка є, достатня наразі,

– зазначив Сергій Надал.

Він відзначив, що станом на зараз є хворі, для яких використовують ці апарати. Крім цього, в лікарнях комплектують бригаду анестезіологів спільно з обласними працівниками. Також готується допомагати Тернопільський медичний університет.

Міський голова Тернополя подякував волонтерам, зокрема, студентам-медикам, які добровільно долучаються до допомоги в міській лікарні.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині:

Першого хворого на коронавірус у Тернопільській області виявили 20 березня. Захворів 57-річний священник. Він контактував із майже пів сотнею людей: проводив церковні служби та був на похороні.

Через декілька днів Covid-2019 підтвердили у 68-річного чоловіка, який контактував зі священником. Це – житель Монастириського району, він помер від ускладнень, спричинених інфекцією, фактично відразу після госпіталізації.

Аби зупинити поширення інфекції, в області закрили 6 сіл.

В Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.

Станом на ранок 27 березня на Тернопільщині вже 26 випадків інфікування Covid-2019. Серед хворих – щонайменше, 5 медиків.



Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу