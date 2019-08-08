Насколько вырастут цены на землю после отмены моратория: мнение эксперта

Владимир Зеленский уже в этом году планирует отменить мораторий на продажу земли. Вероятно, ее стоимость вырастет достаточно существенно за ближайшие 3-5 лет.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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"Как формируется цена на рынке киевских или львовских квартир? Спрос и предложение – все. А поскольку предложение будет ограничено, мы говорим о 5%, то спрос – высокий. Думаю, что стоимость земли возрастет довольно существенно за ближайшие 3-5 лет", – отметил эксперт.

Если сейчас у нас на сером рынке гектар стоит одну тысячу долларов – плюс-минус, это зависит от региона, от качества земли, то через 3-5 лет мы можем дойти до 5 тысяч долларов,

– сказал аналитик.

Фурса подчеркнул, что ориентиром может быть Польша, где гектар стоит 10 тысяч долларов. Но при условии, что в Украине были бы такие же суды.

"Но если бы у нас были польские суды, то да – я бы сказал, что точно у нас будет польская цена, потому что земля у нас лучше. Но верховенство права является до сих пор проблемой", – пояснил аналитик.

Земля – это элемент бизнеса. И когда вы спрашиваете инвесторов, почему вы не приходите, они говорят: верховенство права, суды и силовики. Вот самые большие проблемы, которые, собственно, сдерживают иностранцев от инвестирования в Украину. И это сдерживает экономический рост,

– подытожил Фурса.

Что известно про рынок земли в УкраинеСейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.



Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.



Мораторий прекратит действие после принятия закона Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.



За сколько в областях Украины продают землю под мораторием: инфографика 24 канала