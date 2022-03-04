Он получил телефонный звонок от президента России Владимира Путина, во время которого они обсудили двусторонние отношения.

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Принц Мухаммед бен Салман объяснил позицию Королевства и его поддержку усилий, ведущих к политическому решению, обеспечивающему безопасность и стабильность, а также Королевство готово стать посредником между всеми сторонами.

Отдельно наследный принц говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, где выразил готовность выступать посредником между сторонами конфликта.

Добавим, что Мухаммеда бен Салмана считают причастным к убийству журналиста Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. В частности, в США считают, что наследный принц "мог хорошо знать" об убийстве журналиста. Впоследствии Бин Салман подтвердил изданию PBS, что убийство произошло "у него на глазах". Детали – в статье.

В Украине девятые сутки продолжается война – 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Тогда было введено военное положение. Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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