Він начебто отримав телефонний дзвінок від президента Росії Володимира Путіна, під час якого вони обговорили двосторонні відносини.

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Принц Мохаммед бен Салман пояснив позицію Королівства та його підтримку зусиль, які ведуть до політичного рішення, яке забезпечує безпеку та стабільність, а також що Королівство готове стати посередником між усіма сторонами.

Окремо, наслідний принц говорив з президентом України Володимир Зеленський, де висловив готовність виступати посередником між сторонами конфлікту.

Додамо, що Мохаммеда бен Салмана вважають причетним до вбивства журналіств Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Зокрема, у США вважають, що наслідний принц "міг добре знати" про вбивство журналіста. Згодом Бін Салман підтвердив виданню PBS, що вбивство сталося "у нього на очах". Деталі – у статті.

В Україні дев'яту добу триває війна – 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Тоді було запроваджено воєнний стан. Глава України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

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