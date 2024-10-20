Об этом Джеральд Коннолли заявил в интервью "Радио Свобода". Американский конгрессмен объяснил, почему так считает.

Обратите внимание Хочу, чтобы понимали правильно, – Зеленский озвучил четкую позицию Украины относительно ядерного оружия

Президент Парламентской ассамблеи НАТО о ядерном оружии

Чиновник ответил на вопрос журналистов, не стоило бы Украине требовать членства в НАТО еще в 1990-х годах, когда избавлялась от третьего по мощности ядерного арсенала в мире после распада СССР.

Нет, не думаю. Возвращаясь к той советской эре, унаследовать спроектированное и произведенное в СССР ядерное оружие было очень опасным для Украины. Причем по многим причинам. И терроризм, и возможность попадания его в третьи руки,

– заявил глава ПА НАТО.

Джеральд Конноли убежден, что избавление от этого оружия позволило Украине развивать собственную идентичность, отдельную от бывшего СССР. Кроме того, определять самостоятельные приоритеты и цели во внешней политике.

"Думаю, это ошибка, – думать с ностальгией о том старом советском ядерном оружии. Потому что оно было бы источником нестабильности и, честно говоря, угрозы для суверенного и независимого Украинского государства", – подчеркнул президент Парламентской ассамблеи НАТО.