Зранку в урядовому кварталі, біля Верховної Ради, антивакцинатори перекрили рух вулицею. "Україна вставай", – хтось там кричав у натовпі.

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Але Україна не може жодним чином встати з реанімаційних ліжок. Зокрема, саме через подібних пікетувальників.

Окрім того, що жінки стояли без масок, як і безліч інших пікетувальників, так ще й під дощем в "сиру" погоду. Ймовірно, на наступному мітингу антивакцинаторів буде менше антивакцинаторів…

Просто приклад для порівняння. У королівстві Тонга вчора (2 листопада – 24 канал) оголосили про введення локдауну. А знаєте чому? Тому що там виявили один випадок зараження COVID-19.

Жителям острову наказали припинити ходити на роботу та залишатися вдома. У країні не працюватимуть:

громадський транспорт;

ресторани;

бари;

клуби;

школи;

церкви.

Після новин про перший випадок зараження коронавірусом жителі королівства кинулися у центри вакцинації – одразу ж після першого випадку.

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В Україні – складна ситуація з COVID-19

Ситуація з коронавірусом в нашій державі ще складна, тож цей факт не дозволяє мені розповідати тему з нейтральної позиції. За 2 листопада в Україні померло 720 громадян через ускладнення від пандемії.

Це – в рази більше, ніж кількість антивакцинаторів, які мітингували проти свого порятунку. Адже щеплення могло врятувати кожному з них життя.

Тому акція антивакцинаторів – це фактично насмішка з померлих.

В Україні вже кожен третій дорослий вакцинований, принаймні, одною дозою, а кожен четвертий – повністю вакцинований. Жоден пацієнт не загинув від щеплення.

Відзначимо! Тільки за 2 листопада проти коронавірусу вакцинувалися понад 310 тисяч українців. Це, для порівняння, все одно що вакцинувалось все населення міста Черкаси.

Наразі Україна ще "червона". У нас залишилися лише 2 "жовті" області:

Закарпатська;

Кіровоградська.

У "червоному" Києві вже другий день поспіль – рекорд захворювань та смертей від коронавірусу. За столицею йдуть Дніпропетровська та Одеська області.

Антивакцинатори влаштували свій шабаш

Але цей факт не заважає місцевій філії антивакцинаторів Одеси також влаштовувати свій шабаш. Аби двічі не вставати, вони протестували не тільки проти вакцин, а й проти якогось "цифрового гетто" та навіть "тарифного геноциду".

Учасники акції вдалися до антисемітських заяв. Казали, що єврейська олігархія поставила собі за мету знищення цивілізації.

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Я не дуже бачу в цьому логіку, бо так званій вигаданій антивакцинаторами єврейській олігархії для цього простіше було б перевернути нашу пласку планету, аби ми всі попадали у Космос.

Кампанію проти вакцинації для зростання смертності в Україні спонсорує Росія. В натовпі, ймовірно, можна було навіть схопити на гарячому провокаторів, які працюють за російські рублі.



Протест антивакцинаторів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Поширення ідей антивакцинаторства

В Раді нацбезпеки й оборони та Служби безпеки повідомляють, як за допомогою мережі засобів масової комунікації, зокрема у соціальних мережах та месенджерах, поширюють повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації. Всі канали, які у своєму звіті продемонстрували спецслужби, адмініструють у Росії.

Цікаво, що суттєву роль у розповсюдженні ідей антивакцинаторства відіграє російська православна церква, яка організовує подібні пікети в Україні.

Натомість у самій Росії РПЦ навпаки закликає вакцинуватися, поширює інформацію про види вакцин та розвінчує міфи, пов'язані з ними. Хоча, як бачимо, це зараз не допомагає, як і російський "Спутник V".

Зверніть увагу! За 2 листопада в Росії зафіксували новий рекорд померлих від коронавірусу пацієнтів – майже 1 200 осіб.

Тим часом у Польщі вже почали тестувати вакцину від коронавірусу, розроблену українськими вченими у Львові. Проєкт був розрахований на 1,5 роки та перебуває на стадії завершення.

Тож я не здивуюсь, якщо українську вакцину визнають у світі раніше, ніж російський "Спутник V", який навряд взагалі колись визнають. В Україні – зараз критична ситуація з коронавірусом. Рівень щеплення – найнижчий у Європі.

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Глава Міністерства охорони здоров'я Німеччини вже заявив, що відбувається "пандемія невакцинованих", а в Україні кількість смертей останнім часом кожного дня б'є рекорди. Не довіряйте фейковим джерелам інформації та мисліть критично.