В Киев прибыли советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн.

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Время договариваться о прекращении конфликта, – Зеленский

Зеленский приветствовал усилия, которые прилагают партнеры Украины в нормандском формате.

Настало время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран,

– сказал президент.

Возобновление работы в Норманде

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина, Франция и Германия прилагают усилия для возобновления работы в нормандском формате на разных уровнях.

Договорились продолжить поддерживать контакты на уровне советников, чтобы согласовать следующий саммит лидеров стран "нормандской четверки". По словам Ермака, это бы дало серьезный толчок для процесса мирного урегулирования.

Надеются, что Россия также поддержит усилия.

Обратите внимание! Лидеры "нормандской четверки" в последний раз встречались еще в декабре 2019 года в Париже. С тех пор Москва блокирует процесс переговоров.

Обсудили ситуацию на фронте

Политики обменялись мнениями о ситуации на Донбассе, а также – возле границ Украины. Ермак подчеркнул, что Украина остается преданной дипломатии.

Он подчеркнул необходимость соблюдения режима полного прекращения огня, освобождении пленных и открытии КПВВ.

Что известно о визите советников

Советники Шольца и Макрона приехали в Киев 10 января. Сначала они провели встречу с Ермаком.

Этому предшествовал визит советников в Россию. Там Плетнер и Бонн поговорили с вице-президентом администрации российского президента Дмитрием Козаком. Поднимали тему войны на Донбассе.

В России после встречи заявили, что стороны договорились о контактах с участием Украины.

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