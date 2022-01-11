До Києва прибули радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер та дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн.

До теми Єрмак зустрівся у Києві з радниками Шольца та Макрона

Час домовлятися про припинення конфлікту, – Зеленський

Зеленський привітав зусилля, яких докладають партнери України в нормандському форматі.

Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн,

– сказав президент.

Відновлення роботи в Норманді

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, Франція та Німеччина докладають зусиль для відновлення роботи в нормандському форматі на різних рівнях.

Домовилися продовжити підтримувати контакти на рівні радників, аби узгодити наступний саміт лідерів країн "нормандської четвірки". За словами Єрмака, це б дало серйозний поштовх для процесу мирного врегулювання.

Сподіваються, що Росія також підтримає зусилля.

Зверніть увагу! Лідери "нормандської четвірки" востаннє зустрічалися ще у грудні 2019 року в Парижі. Відтоді Москва блокує процес перемовин.

Обговорили ситуацію на фронті

Політики обмінялися думками про ситуацію на Донбасі, а також – біля кордонів України. Єрмак наголосив, що Україна залишається відданою дипломатії.

Він наголосив на необхідності дотримання режиму повного припинення вогню, звільненні полонених та відкритті КПВВ.

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