До Києва прибули радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер та дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн.
До теми Єрмак зустрівся у Києві з радниками Шольца та Макрона
Час домовлятися про припинення конфлікту, – Зеленський
Зеленський привітав зусилля, яких докладають партнери України в нормандському форматі.
Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн,
– сказав президент.
Відновлення роботи в Норманді
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, Франція та Німеччина докладають зусиль для відновлення роботи в нормандському форматі на різних рівнях.
Домовилися продовжити підтримувати контакти на рівні радників, аби узгодити наступний саміт лідерів країн "нормандської четвірки". За словами Єрмака, це б дало серйозний поштовх для процесу мирного врегулювання.
Сподіваються, що Росія також підтримає зусилля.
Обговорили ситуацію на фронті
Політики обмінялися думками про ситуацію на Донбасі, а також – біля кордонів України. Єрмак наголосив, що Україна залишається відданою дипломатії.
Він наголосив на необхідності дотримання режиму повного припинення вогню, звільненні полонених та відкритті КПВВ.
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