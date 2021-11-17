Настоящий бум среди близнецов и двойняшек зафиксировали на улице Шевченко в селе Колоденка Ровненского района.

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Массовое рождение близнецов в Ровненской области

На этой улице проживают сразу 7 пар близнецов и двойняшек. Интересно, что все они – мальчики.

Старожилы Колоденки рассказывают, что близнецы и двойняшки на их улице начали рождаться после того, как построили водонапорную башню. Со временем там свили гнездо аисты. А у семей, которые пользуются водой из этого резервуара, якобы начали рождаться по двое деток.

Известно, что у многих семей, где рождались сразу двое детей, в роду были двойняшки.



Местные верят, что близнецы рождаются "благодаря" башне / Фото "Район. Рівне"

Число близнецов в мире растет